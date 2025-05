Al Falcone di Loano la festa dei progetti “Business Voices” che uniscono scuola e imprese

Si terrà mercoledì 15 maggio 2025, dalle ore 17 alle 18.30 nella sala stampa dell’Istituto Falcone di Loano, la festa conclusiva dedicata ai progetti scolastici realizzati grazie al movimento Business Voices, iniziativa ispirata da Bni e portata avanti dai suoi capitoli attivi nel territorio savonese.

Sarà un momento di condivisione e di festa per celebrare il lavoro svolto nel 2024 e 2025 con bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie, coinvolti in attività sull’educazione alla legalità, l’imprenditorialità giovanile, l’economia collaborativa, l’inclusione, la corretta alimentazione e il movimento fisico. Tanti temi, un unico obiettivo: costruire un ponte solido tra mondo della scuola e mondo delle imprese.

Business Voices è un libero movimento di restituzione al territorio, ispirato da Bni, che si propone di supportare le scuole con la consapevolezza che la comunità imprenditoriale locale possa e debba giocare un ruolo sociale per ispirare i bambini e i ragazzi di oggi che saranno i professionisti e gli imprenditori di domani. A coordinare i progetti, Simona Degola, referente per tutta la provincia di Savona, che sarà presente all’evento anche per raccontare i futuri sviluppi del progetto. «Il nostro sogno – spiega – è quello di creare una cultura della collaborazione tra studenti e imprenditori, per ispirare i giovani a credere nel loro futuro e contribuire a una società più etica e consapevole».

I progetti hanno visto protagonisti i membri dei capitoli Bni Priamar di Savona, Maestrale di Loano e Borghetto, Gallinara di Albenga. Le scuole coinvolte: il Liceo Giordano Bruno di Albenga, l’Istituto Falcone di Loano, l’Istituto Comprensivo Val Varatella di Borghetto S. Spirito e le primarie Rossello di Loano.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza. Per informazioni: Simona Degola, 347 8417465.