Grande successo per Beppe Convertini ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo

Applausi scroscianti per Beppe Convertini ai Martedì Letterari per il primo degli appuntamenti di ottobre per la rassegna autunnale. Il noto giornalista, conduttore televisivo, autore, scrittore ha spaziato nel raccontare le sue esperienze di viaggio attraverso l’Italia meno nota, facendo ancor più apprezzare il Bel Paese nei suoi borghi più caratteristici. Si è soffermato sui centri “Azzurri” evidenziando la ricchezza dell’artigianato, degli antichi mestieri ma soprattutto della creatività di tante persone comuni, rese splendide dall’impegno quotidiano profuso con passione. Il suo un libro incentrato sulla positività e l’energia, sui buoni sentimenti di cui è intessuta la comunità italiana. Un’ emozionante raccolta di storie delle splendide acque costiere italiane, che aiuta ad amarle ancora di più e a rispettarle. Un tesoro sempre più a rischio, continuamente minacciato dall’inquinamento e dalla cementificazione, che proprio attraverso le tappe di questo percorso l’autore ha voluto valorizzare, proteggere e salvaguardare.

Beppe Convertini (Martina Franca, 20 luglio 1971) è un attore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico. Ha condotto diversi programmi in Rai: “La vita in diretta Estate”, “Storie in bicicletta”, “Telethon”, “C’è tempo per…”, “Uno Weekend”, “Azzurro – Storie di mare”, “Evoluzione terra”. Dal 2019 è al timone di “Linea Verde”.

I Martedì Letterari proseguono il prossimo 8 ottobre alle ore 16.30 con un incontro eccezionale inserito nel ciclo “la Cultura della legalità”. In collaborazione con l’associazione Unuci , sarà nel teatro dell’Opera Capitano Ultimo il Colonnello Sergio Di Caprio per raccontare alcune delle pagine più importanti della lotta alla criminalità organizzata. Ingresso libero.