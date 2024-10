Mensa scuole elementari Varazze, sopralluogo del Sindaco: "Chiesto alla ditta di effettuare dei correttivi"

"Quest'oggi (ieri.ndr), assieme all'assessore delegato ai servizi scolastici Mariangela Calcagno e agli uffici comunali preposti, abbiamo effettuato un sopralluogo alla mensa della scuola elementare Massone al fine di verificare personalmente le segnalazioni giunte in questi giorni da alcuni genitori e da alcuni rappresentanti di classe in merito al servizio - spiega il primo cittadino varazzino - Al di là di quanto servito quest'oggi ai nostri bambini, su cui non c'è stato nulla da eccepire nella qualità delle pietanze servite, abbiamo comunque verificato quanto è stato segnalato chiedendo alla ditta che gestisce il servizio, di porre in essere i correttivi necessari. Voglio precisare che quotidianamente, dal giorno di apertura della mensa scolastica, gli uffici comunali stanno vigilando affinché il servizio si svolga correttamente".