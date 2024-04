Chiesa Vecchia di Pietra Ligure gremita per l'addio a Constantin Nederita

Nella notte tra domenica e lunedì scorsi il 17enne stava procedendo in sella al suo scooter da Alassio in direzione Albenga, dove risiedeva con la famiglia. Secondo quanto riferito, avrebbe perso il controllo del mezzo autonomamente, andando a urtare contro il muro di cinta di un’abitazione. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, per il ragazzo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.