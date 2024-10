Savona, deve scontare una pena di otto mesi per droga: in manette un 34enne albanese

Nella mattinata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto di un trentaquattrenne di origine albanese, residente a Savona, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

L’uomo deve scontare oltre otto mesi di reclusione in relazione a reati in materia di sostanze stupefacenti, commessi a Torino nel 2020, quando, nell’ambito di un servizio antidroga, a seguito di perquisizione personale e nella propria abitazione, era stato trovato in possesso di 10 chili di droga.

A seguito di un mirato servizio della Squadra Mobile della Questura di Savona, l’uomo è stato rintracciato nel centro cittadino e tratto in arresto. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.