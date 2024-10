Piaggio Aerospace, nove manifestazioni d'interesse per l'acquisto dell'azienda

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha comunicato che ci sono nove manifestazioni di interesse per l’acquisizione di Piaggio Aerospace, che ha stabilimenti a Villanova d'Albenga e Genova.

Durante un’audizione in Commissione Attività produttive della Camera, Urso ha risposto a un’interrogazione della deputata Ilaria Cavo (Noi Moderati), esprimendo l'auspicio di raggiungere una soluzione positiva per l’azienda, considerata un asset importante per il Paese.

"La risposta data in questa sede istituzionale anticipa quanto il ministro potrà meglio dettagliare nel corso dell’imminente visita, già fissata per lunedì, a Genova. Un’affermazione che apre una prospettiva importante per il futuro di un’azienda le cui sorti stiamo seguendo da tempo, con l’impegno costante che proseguirà anche con il lavoro in Commissione per i passaggi successivi", commenta sui social la Cavo.