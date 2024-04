Murialdo, arriva la diffida del Prefetto per la mancata approvazione del bilancio

Venti giorni per approvare il bilancio di previsione. Il clima politico a Murialdo si fa sempre più incandescente. Dopo la scadenza del 15 marzo non rispettata, il Prefetto di Savona Carlo De Rogatis ha concesso dell'altro tempo, emettendo una diffida nei confronti del sindaco Giacomo Pronzalino e dei consiglieri comunali.

Il primo cittadino si trova quindi di fronte a una sfida cruciale: dopo ben due votazioni con fumate nere, entrambe finite in pareggio, deve convocare il Consiglio comunale e assicurarsi il sostegno necessario per l'approvazione del bilancio. Cosa non facile, considerando la spaccatura all'interno della maggioranza.

In caso contrario, sarà avviata la procedura per l'intervento del commissario prefettizio che provvederà a redigere il bilancio da sottoporre al Consiglio.