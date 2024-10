Più outdoor nella Ligurian Riviera con nuove brochure per gli appassionati di bici e trekking

Nuove brochure dedicate all’outdoor sono state realizzate da Ligurian Riviera, con descrizioni in italiano e in inglese, rivolte principalmente agli appassionati di trekking e di bike. Con questa iniziativa parte la promozione del turismo all’aria aperta, fortemente voluta dal coordinamento del Tavolo provinciale di Ligurian Riviera della Camera di Commercio, presieduto da Barbara Bugini. Si tratta di una rete sentieristica spettacolare che abbraccia tutto l’arco collinare da Varazze a Laigueglia, con particolare attenzione agli appassionati di trekking e di bike.

Tutte le brochure sono state realizzate tenendo conto delle difficoltà, della lunghezza o del dislivello. Un modo semplice per permettere agli escursionisti di pianificare agevolmente il prossimo trekking o un bel giro in bicicletta in aree geografiche differenti, ma interessanti dal punto di vista naturalistico ed emotivo. Le attività outdoor sono mappate e recensite per dare all’escursionista la possibilità di avere un’anteprima del percorso o del giro in bici da programmare.

"Con questa iniziativa – spiega Barbara Bugini, coordinatrice del Tavolo provinciale di Ligurian Riviera della Camera di Commercio – vogliamo mettere in risalto le attività all’aria aperta, che si caratterizzano per alcuni tratti distintivi come il paesaggio mozzafiato e la natura. Il progetto di Ligurian Riviera è quello di valorizzare al meglio queste caratteristiche uniche del Ponente, con l’offerta di servizi attrattivi come possono essere appunto il trekking o il bike. Con questa iniziativa vogliamo sottolineare il nostro impegno verso il turismo esperienziale, che rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. Le brochure sono rivolte a quei turisti che cercano esperienze autentiche e significative, che vadano oltre la semplice visita di un luogo o la vacanza al mare".