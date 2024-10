Le confraternite diocesane aderiscono alla preghiera per la Madonna del rosario

Coltivate la devozione alla Madonna con la recita quotidiana del rosario, affinché, come la Madre di Dio, accogliendo i Misteri di Cristo nella vostra vita, possiate essere sempre più un dono d'amore per tutti". È l'esortazione di papa Francesco per il prossimo 7 ottobre, memoria della Beata Vergine Maria del Rosario e Giornata Mondiale del Rosario, voluta proprio dal Pontefice nell'Anno della Preghiera 2024, in preparazione al Giubileo "Pellegrini di speranza".

La Giornata inizierà nella Parrocchia Saint Mary's Catholic Church Pukekaraka, a Ōtaki, nel territorio maori della Nuova Zelanda, dove padre Phil Cody reciterà il rosario in lingua maori insieme ai fedeli. In Italia, alle ore 19, monsignor Rolandas Makrickas guiderà la recita nella Basilica papale di Santa Maria Maggiore.

Anche le confraternite della diocesi di Savona-Noli aderiranno alla preghiera corale: quelle di Savona nell'Oratorio Cristo Risorto, a Varazze nell'Oratorio Nostra Signora Assunta, a Lerca (Cogoleto) nella Parrocchia San Bernardo Abate, a Spotorno nell'Oratorio Santissima Annunziata, a Finale Ligure nella Chiesa Santa Maria Maddalena de' Pazzi (Oratorio dei Neri).