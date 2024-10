Savona, referendum per la riapertura di Corso Italia, Orsi: "Ancora nessun a risposta dal Comune"

"In consiglio comunale l'assessore Becco ha detto che la richiesta referendaria sarebbe stata valutata ma, ad una settimana di distanza, non è successo niente. Oggi, giorno di mercato e pioggia, il traffico è nuovamente andato in tilt".

Fabio Orsi, uno dei promotori della raccolta firme per chiedere il referendum sulla riapertura del tratto di corso Italia tra via De Vegerio e via Paleocapa, con gli altri firmatari, domani depositerà la petizione in Comune.

I consiglieri di opposizione Fabio Orsi e Daniela Giaccardi (PensieroLibero.zero), Maurizio Scaramuzza (Lega) e Manuel Meles (5Stelle) nell'ultimo consiglio hanno chiesto formalmente all'amministrazione di andare al referendum consultivo per permettere ai savonesi di esprimersi sulle recenti pedonalizzazioni fatte dal Comune, in corso Italia, via Mistrangelo e Rossello, dopo una petizione che ha raccolto circa 3.300 firme.