Come Abbinare il Divano al Pavimento? Guida Pratica per un Salone Perfetto

Quando si tratta di arredare la propria casa, il divano costituisce forse l'arredo più importante, in grado di determinare l'aspetto dell'intera abitazione. C'è chi preferisce i divani in tessuto, chi esige un divano in pelle, chi ha bisogno di un divano poco ingombrante, chi ama osare con le forme e i colori. Tra i vari elementi a cui si pensa quando si compra un divano, però, a volte sfugge un fattore che è in realtà essenziale: dove il divano andrà posizionato, insieme a quali altri mobili e soprattutto sopra a quale tipo di pavimento.

L'abbinamento tra pavimento e divano è fondamentale per trovare un equilibrio visivo in coerenza con gli spazi. Ad esempio, i bellissimi divani Edra sono spesso abbinati al marmo sulle tonalità del grigio: una pavimentazione perfetta per il design particolare e le colorazioni audaci con cui questi divani di lusso sono realizzati. Anche se hai un divano più umile e modesto, è comunque importante saperlo abbinare correttamente, per sfruttare al meglio tutte le sue potenzialità. In questo articolo, esploreremo come farlo: ti aiuteremo con suggerimenti pratici e ispirazioni da tenere in mente durante la progettazione del tuo salotto.

Per Iniziare: Tipologie di Pavimenti

Pietra Naturale: Eleganti e durature, i pavimenti in marmo, granito o quarzo conferiscono un tocco di lusso come nient'altro, ma richiedono un tipo di manutenzione specifica. Parquet: I pavimenti in legno emanano calore e intimità, oltre ad essere dei classici raffinati. Possono variare da toni chiari a scuri, influenzando notevolmente l'atmosfera di una stanza. Ceramica: Si tratta di un'opzione versatile e resistente, disponibile in una vasta gamma di colori e finiture. È perfetta per chi cerca un look moderno e pulito. Vinile: Una scelta economica e resistente, il vinile può imitare altri materiali, come il legno o la pietra, rendendolo una soluzione flessibile. Moquette: Meno comune negli ambienti moderni e un po' demodé, la moquette può avere i suoi pregi, in quanto offre isolamento acustico e comfort. Disponibile in diverse trame e colori, può aggiungere calore e personalità a uno spazio.

Quali Divani Abbinare a Quali Pavimenti: gli Abbinamenti

1. Pavimenti in Marmo e Divano Flap di Edra in Pelle Bianca

Un abbinamento di grande impatto è quello tra un pavimento in marmo scuro e il Divano Flap di Edra in pelle bianca. La luminosità del divano contrastata dalla profondità del marmo nero, magari con venature chiare o dorate che richiamino la pelle divano, crea un'atmosfera sofisticata e accogliente. Per valorizzare ulteriormente questo abbinamento:

Arreda in tonalità neutre, ma scegli un solo accessorio colorato e vivace, come una lampada da tavolo.

Evita i tappeti: non ne hai bisogno con un pavimento in pietra naturale.

2. Pavimenti in Ceramica e Divano Gogan di Moroso

La ceramica è un'opzione ideale per chi desidera un effetto semplice ma efficace. Un divano Gogan di Moroso in tessuto grigio scuro su un pavimento in ceramica bianca creerà un'area living raffinata e armonica. Alcuni consigli utili:

Usa cuscini colorati per ravvivare l’ambiente.

Opta per un tavolino in legno per mantenere la leggerezza visiva, con un tocco di identità.

3. Pavimenti in Cotto e Divano Aurae di Maxalto

Se stai cercando un'opzione rustica, casual ma di alta qualità e dal gusto retrò, il cotto non delude mai. Un divano Aurae di Maxalto in tessuto verde scuro su un pavimento in cotto comunica carattere, per distinguere il tuo arredo dalle case asettiche che si vedono ormai ovunque. Per completare questo look:

Aggiungi piante verdi, in sintonia con la vibe naturale del salotto.

Scegli pochi ma buoni accessori, magari in tonalità arancione per aumentare il tepore della stanza.

4. Pavimenti in Parquet e Divano Sengu di Cassina

Il parquet ha un fascino inesauribile tutto suo: il divano Sengu di Cassina, specialmente in tessuto bianco, sembra essere fatto apposta per questo tipo di pavimento. È l'abbinamento vincente per chi ama lo stile scandinavo e cerca sofisticatezza ed eleganza per la propria stanza. Ecco alcuni suggerimenti per valorizzare questo spazio:

Integra un tavolino in marmo chiaro o in cristallo per dare luce e modernità al salotto.

Utilizza cuscini dai toni pastello, per aggiungere colore ma senza stonare.

5. Pavimenti alla Veneziana e Divano Gala di Saba

Il pavimento alla veneziana è un classico nelle case degli italiani e ultimamente si sta riscoprendo la sua bellezza. Spesso associato a uno stile più antico, può dare il meglio di sé se abbinato ad arredi dal design moderno, come insieme al divano Gala di Saba in tessuto celeste. Altri consigli per rendere l'ambiente ancora più di tendenza:

Aggiungi una lampada da terra alta e incurvata per una luce soffusa.

Se lo spazio è grande, considera l'idea di aggiungere un tappeto persiano.

Non si può scegliere un divano senza pensare al pavimento su cui andrà posizionato. Scegliere la combinazione giusta e trovare l'equilibrio tra colori e texture può trasformare un ambiente anonimo in uno spazio di estremo gusto e che parla di te.

Se hai bisogno di suggerimenti specifici da parte di esperti, puoi rivolgerti gratuitamente al team di designer e architetti di Tomassini.com, con un servizio di progettazione su misura per te e un catalogo da consultare, sempre aggiornato sui migliori mobili di design adesso in commercio.