Esplosioni sulla Seajewel: la pista del sabotaggio di un commando ucraino nel caso di Vado Ligure

Era la notte tra il 14 e il 15 febbraio quando due esplosioni colpirono la petroliera Seajewel, in rada davanti al porto di Vado Ligure. Uno dei due ordigni piazzati sullo scafo aprirono uno squarcio, senza gravi conseguenze. A distanza di quasi due mesi, la Procura di Genova prosegue l'indagine per terrorismo e il caso è ormai diventato un enigma internazionale. Sul tavolo degli inquirenti prende forma la pista del "sabotaggio ucraino" condotto in acque italiane contro una nave sospettata di aver trasportato greggio russo eludendo le sanzioni.

La Seajewel, battente bandiera liberiana ma parte della flotta greca Thenamaris, è una delle tante unità inserite nella cosiddetta “flotta fantasma” che, con GPS disattivati e rotte opache, collega i porti russi sul Mar Nero al Mediterraneo occidentale. Lo avevamo anticipato su Savonanews nelle ore successive all'esplosione, quando il caso sembrava già eclatante nel panorama della routine portuale locale.

Dai rilievi subacquei, nonché dalle foto e riprese notturne dello scafo, emerge come le due cariche esplosive potrebbero essere state collocate "da un commando subacqueo", con tecniche compatibili con operazioni militari speciali.

Fonti dei servizi segreti italiani, interpellate dal "Copasir", hanno confermato che la dinamica dell’attentato porta a escludere un incidente interno. Le lamiere lacerate della carena e la direzione delle deformazioni suggeriscono "un’esplosione proveniente dall’esterno verso l’interno dello scafo".

Inoltre, i filmati delle telecamere sulla spiaggia di Zinola e nei dintorni avrebbero mostrato "movimenti sospetti", con individui "indaffarati" dalle 22 alla mezzanotte, ovvero le ore immediatamente precedenti allo scoppio delle mignatte, i due ordigni esplosivi subacquei a fissaggio magnetico che avrebbero lacerato lo scafo della Seajewel.

Secondo la Procura, la Seajewel avrebbe caricato petrolio nel porto algerino di Arzew, ma gli incroci satellitari dimostrano una sosta precedente "nei porti russi del Mar Nero", tra cui Novorossijsk, con GPS spento. Le analisi condotte sull’origine del carico gettano un’ombra sulla reale provenienza del greggio, che potrebbe essere stato "trasbordato o miscelato per aggirare l’embargo europeo sul petrolio russo".

Il sospetto iniziale, cioè che la nave fosse coinvolta in traffici per aggirare le sanzioni occidentali anti-russe sul trasporto di greggio, quale parte di quella che viene definita "flotta fantasma", prende corpo con elementi che si vanno via via aggiungendo.

Si ipotizza che possa essere stato un reparto speciale ucraino, già operativo nel sabotaggio di infrastrutture navali russe nel Mar Nero, ad agire quella notte sulla spiaggia vadese e in acqua. Azione che sarebbe stata intrapresa nel solco della "guerra ibrida" tra Russia e Ucraina: gli specialisti di Kiev vogliono colpire la logistica energetica filorussa e nel contempo attirare l'attenzione sull'ambiguità dei traffici navali, senza fare in questo caso troppo danno materiale, però, perché nel Savonese una deflagrazione più potente avrebbe significato un danno ecologico importante.

Un'altra nave petroliera, gemella della Seajewel, che si trovava allo stesso modo in rada a Vado Ligure, la Seacharm, era stata bersagliata da un attentato simile nel porto turco di Ceyhan lo scorso 17 gennaio. Per quello sottoposta dalle autorità savonesi a numerosi controlli, prima di riprendere rotta.

In Parlamento, intanto, si discute sull'opportunità di un'inchiesta parlamentare sul traffico marittimo di greggio e sul rispetto delle sanzioni. Nei prossimi mesi sarà decisivo "accertare se la Seajewel fosse effettivamente coinvolta in un'operazione di triangolazione del greggio russo" e se l’attacco sia stato una risposta mirata a queste operazioni.