uBroker debutta nella mobilità inclusiva con AVATHOR ONE

uBroker S.p.A. - l'azienda torinese che ha rivoluzionato il mercato dell'energia contribuendo ad azzerare le bollette - compie oggi un passo epocale, espandendo la propria visione verso un nuovo territorio ad altissimo impatto sociale: la mobilità sostenibile e inclusiva.

Il Gruppo ha infatti acquisito il 20% di AVATHOR S.r.l., startup innovativa fondata a Torino il 26 gennaio 2024, con l'obiettivo di abbattere le barriere della mobilità attraverso dispositivi elettrici intelligenti per persone con disabilità motorie o mobilità ridotta.

Il primo prodotto dell'azienda, AVATHOR ONE, è un veicolo elettrico compatto, connesso, pensato per ambienti interni ed esterni, anche in contesti di sharing. Sarà presto certificato come dispositivo medico.

Tecnologia avanzata, design italiano e sostenibilità si fondono in una soluzione concreta che restituisce autonomia, bellezza e dignità alle persone.

Il lancio ufficiale di AVATHOR ONE, avvenuto il 1° aprile al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, è stato un evento straordinario.

Un debutto carico di visione e significato, condotto da Cristiano Bilucaglia - Presidente del Gruppo uBroker e oggi anche Presidente del Board AVATHOR - alla presenza di numerose istituzioni e con un grande riscontro da parte del pubblico e dei potenziali clienti.

Un momento che riafferma il ruolo del Piemonte come culla storica e contemporanea dell'industria automobilistica italiana: luogo dove nascono non solo motori, ma idee in grado di cambiare la società.

Un progetto industriale condiviso

AVATHOR è il frutto dell'incontro tra realtà imprenditoriali d'eccellenza e professionisti di alto profilo. Il team unisce competenze trasversali con una visione comune: ripensare la mobilità come diritto universale:

Mancin S.S. , pioniera della mobilità elettrica e della consulenza industriale internazionale;

, pioniera della mobilità elettrica e della consulenza industriale internazionale; Ermanno Silvano , esperto di ingegneria applicata a trasporti e aerospazio;

, esperto di ingegneria applicata a trasporti e aerospazio; Regitech Group, specialista in veicoli commerciali leggeri personalizzabili;

Insieme, stanno costruendo un ecosistema dove accessibilità, estetica e tecnologia si incontrano per generare impatto reale.

Da Italdesign a una nuova era della mobilità

AVATHOR ONE è anche il risultato della collaborazione con Italdesign, che ha messo a disposizione la sua eccellenza nel design e nello sviluppo prodotto, contribuendo a trasformare una visione ambiziosa in un veicolo concreto, innovativo e già pronto per il mercato.

Progettato per essere fluido, intuitivo e sicuro, AVATHOR ONE integra tecnologie all'avanguardia come:

guida con joystick ergonomico

sensori radar anticollisione

telecamera posteriore

rampa automatica di accesso

connettività IoT e geo-fencing

autonomia di 50 km e ricarica da presa standard 220V

La mobilità deve essere un diritto, non un previlegio

"uBroker è da sempre orientata al miglioramento del benessere umano" dichiara Cristiano Bilucaglia, Presidente del Gruppo e di AVATHOR.

"Con AVATHOR ONE entriamo in un territorio nuovo, ma perfettamente allineato alla nostra visione: unire innovazione, inclusività e impatto positivo sulla società.

Non abbiamo semplicemente creato un prodotto, ma una nuova esperienza di mobilità: intuitiva, sicura e bella da vivere. Tecnologia con un'anima, al servizio della dignità."

L'ingresso in AVATHOR rappresenta una svolta strategica per tutto il mondo uBroker.

Significa integrare energia e mobilità, sostenibilità e innovazione sociale. Significa smettere di aspettare il futuro, e cominciare a costruirlo.

Scopri di più: www.avathor.it

Press & contatti: marketing@avathor.it