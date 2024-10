Villanova, il Boosta Davide Di Leo da Baseco per una performace artistica unica

Boosta in our earth, un evento straordinario in programma l'11 ottobre: Davide Di Leo, il “Boosta” tastierista, compositore e co-fondatore dei Subsonica sarà alle 18.30 presso la Baseco a Villanova d'Albenga per una tappa del suo Piano Solo tour.

Talento eclettico, dall'attività di scrittore a quella di conduttore televisivo e radiofonico, sceneggiatore e dj Boosta non si esibirà in un semplice un concerto, ma darà vita ad una vera e propria performance artistica: infatti, oltre ad eseguire brani che uniscono pianoforte e musica elettronica, realizzerà una “foresta di microfoni”: questa installazione di flussi sonori che cambiano a seconda delle condizioni dell'ambiente circostante prosegue il progetto denominato “La botanica del suono”, che intende unire uomo ,musica, tecnologia e natura.

L'opera entrerà a far parte della collezione permanente della Baseco Gallery, raccolta di opere contemporanee che sono visibili non solo in uno spazio dedicato ma in tutta l'area della piattaforma ambientale grazie all'intuizione e alla passione di Silvestro Silver Catelli che ha entusiasticamente ideato anche questo evento. L'arte si unisce in questo luogo con la quotidianità della vita aziendale, infrangendo la regola che essa debba stare solo nei musei e che i musei possano ospitare solo un certo tipo di oggetti e di eventi: e infatti Boosta proseguirà con le sue performance presso le sedi delle Gallerie d'Italia, che accolgono anche capolavori di Caravaggio e Fontana.

Dal futurismo con tutte le avanguardie storiche alle teorie di Kandinskij, dalle sperimentazioni di Fluxus a John Cage, le sperimentazioni musicali sono divenute ormai una parte fondamentale della storia dell'arte. Come l'artista stesso ha affermato, la contaminazione tra arte e musica è infatti un dato di fatto.