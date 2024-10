Maltempo a Celle, riapre via Lavadore: ancora chiuse la pineta e il cimitero

Il Comune di Celle da quest'oggi ha riaperto la parte privata di via Lavadore dopo la frana che si è verificata ieri ed ha annunciato che sono rientrate le criticità su via alla Costa e via Santuario della Pace.

Dopo la giornata di maltempo è stato riaperto il giardino Mezzano, sono ritornate fruibili le attrezzature per effettuare calisthenics nel parco giochi dei piani e il giardino della scuola elementare (un'area è interdetta per la caduta di un ramo).

Rimane chiusa la pineta per poter effettuare dei controlli legati alla sicurezza, l'ex minigolf per un ramo spezzato e il cimitero per lavori sui cipressi.