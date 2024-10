Savona, i ladri colpiscono nel ristorante "Gastrò" di via Aonzo

Approfittano di un momento di assenza dei titolari e portano via dal fondo cassa un centinaio di euro.

Il furto si è verificato ieri mattina nel ristorante Gastrò di via Aonzo a Savona e a compierlo sarebbe stato una coppia che entrando nell'attività hanno approfittato di un momento in cui non erano presenti i proprietari per forzare il cassetto, aprire il registratore di cassa e portare via i contanti.

Dopo qualche minuto poi i titolari si sono accorti dell'assenza dei soldi.

La gastronomia savonese a due passi dal Duomo aveva già subito un furto nel 2023 nel periodo di Ferragosto ed era stata forzata la porta con l'intervento successivo della polizia scientifica che aveva effettuato i rilievi del caso.

Nel 2022 si erano intrufolati i malviventi tramite una porta sul retro. In quei casi fortunatamente erano state rubate solo alcune monete.