Elezioni, incontro ad Andora per il candidato Cangiano: “Città molto attrattiva. Tante opportunità e sfide da affrontare”

Prosegue il ciclo di incontri sul territorio per il candidato consigliere del centrosinistra Giorgio Cangiano, che nella seconda tappa in vista delle Elezioni Regionali (in programma il 27 e 28 ottobre), si appresta ad incontrare la comunità di Andora. L’appuntamento è per domani sera (giovedì 10 ottobre), a partire dalle 18:45, presso l’hotel Nello. “Andora è sicuramente una città attrattiva, con spiagge che sono tra le più belle del Ponente. Questo, unito alle pratiche sportive in particolare legate al mare, la rende una meta turistica ambita. Turismo che si basa sia sulle seconde case che su strutture ricettive di grande qualità”, esordisce Cangiano.

E tra la eccellenze, impossibile non nominare il porto turistico: “Vanta la Bandiera Blu ed è un punto di riferimento per gli appassionati della nautica. Il suo sviluppo si intreccia a quello dell'isola Gallinara. È in corso un progetto sull’outdoor marino ed il mio obiettivo è arrivare all’apertura al pubblico dell’isola. Ma sarà fondamentale la regia e l’interessamento della Regione per concretizzare queste intenzioni, che porteranno sicuramente grandi benefici al porto e a tutta la Città”, spiega Cangiano. Ma Andora non è solo spiagge e mare: “Come tutte le città costiere della Liguria vanta uno splendido entroterra, che va difeso, tutelato e valorizzato”.

Dalle certezze alle sfide per il futuro: “Nonostante le sue indubbie attrattive, Andora deve far fronte a diverse sfide - prosegue Cangiano - Tra le più importanti c’è quella legata alla sanità. L'ospedale di Albenga soffre a causa delle scelte sbagliate di questi anni, che l’hanno privato di un punto di emergenza h24 e di reparti chiave. Lo sanno bene gli andoresi, che sono tra i più distanti dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per non parlare degli abitanti di Testico e Stellanello. Per questo è importante lottare affinché venga garantito a tutti pari diritto alla salute”. “Altra questione cruciale è quella dell’acqua salata, che ha causato notevoli danni e disagi alla popolazione. Una problematica complessa, che ha coinvolto diversi soggetti. Ma è proprio su tematiche che hanno ripercussioni gravi sulla cittadinanza che Regione Liguria deve intervenire. Il controllo e la gestione delle emergenze richiede attenzione ed impegno costante da parte delle istituzioni”, aggiunge ancora il candidato del centrosinistra.