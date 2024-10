Integrazione scolastica e formativa per gli studenti con disabilità: dalla Regione 1,7 milioni

La Giunta regionale ligure ha approvato lo stanziamento di 1 milione e 740mila euro per l’integrazione scolastica e formativa relativa all’anno 2024 degli studenti con disabilità. Il provvedimento, interamente finanziato con fondi regionali, prevede lo stesso importo stanziato nell’anno precedente.

Nel dettaglio, la misura destina 1 milione e 400mila euro alla Città Metropolitana di Genova e alle province liguri per sostenere l'autonomia e la comunicazione personale di 443 studenti con disabilità, con particolare attenzione alle spese di trasporto degli stessi.

I restanti 340mila euro sono destinati ad Aliseo che a sua volta riserva: 300mila agli istituti scolastici paritari frequentati da studenti disabili per i quali non è previsto insegnante di sostegno; 40mila euro alla convenzione tra l’Agenzia e l’Istituto David Chiossone per i ciechi e gli ipovedenti per l’inserimento degli studenti disabili visivi nella scuola e nei percorsi formativi.