Savona, la vita da “camallo" della Pippo Rebagliati raccontata nella pagina Facebook del Cral del porto

La storia del porto di Savona, infatti, è soprattutto storia dei suoi "camalli", storia di lavoro e fatica, di ansia alla sala chiamate in attesa del lavoro che doveva arrivare. E' storia di orgoglio e senso di appartenenza ad un mondo che per tanto tempo è stato considerato a sé. Storia di lotte politiche che videro i portuali savonesi respingere il fascismo, nel 1922, schierati, negli anni successivi, al fianco di chi manifestava per i diritti o la pace, degli scioperi con prese di posizione su eventi di attualità. E poi è storia di soprannomi goliardici con i quali viene battezzato ogni "camallo".

La pagina è nata con diversi scopi e cresce di giorno in giorno, tra le foto digitali dei portuali impegnati con i muletti e quelle di ieri, ancora su pellicola in bianco e nero, quando si scaricavano a mano gli scatoloni delle banane Chiquita.

"I motivi per cui ho creato questa pagina Facebook sono diversi – prosegue Irma Rossi – Uno è esprimere, in modo educato, ricordi e del porto e mantenere in contatto i lavoratori attivi e quelli che non ci lavorano più. Ci sono moltissimi giovani soci della Pippo Rebagliati che sono iscritti e mandano foto del loro lavoro e pensionati che si ritrovano con immagini o video dove possono vedere com'è il lavoro attuale, con tutti i cambiamenti che ci sono stati".