Albenga, iniziati i rientri pomeridiani facoltativi nelle scuole di Campochiesa e Bastia

Sono iniziati questa settimana i due rientri pomeridiani facoltativi per le scuole di Campochiesa e Bastia. I progetti, che rientrano nei patti educativi di comunità, sono stati resi possibili grazie alla grande adesione da parte di privati, aziende e associazioni all’iniziativa del Comune di Albenga che, facendosi da tramite alle richieste del territorio, aveva emesso un avviso pubblico per chiedere alla comunità di sostenere, attraverso donazioni e/o sponsorizzazioni questa iniziativa.

“Questa settimana sono iniziati i due rientri facoltativi nelle scuole di Campochiesa e Bastia – afferma l’assessore Marta Gaia -. Come immaginavamo l’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dai bambini e dalle loro famiglie che avevano rappresentato, durante i passati anni scolastici, la necessità di incrementare l’orario con ulteriori rientri settimanali. Da qui ci siamo attivati e abbiamo dato il via ad una ricerca di donazioni e/o sponsorizzazioni. È stato bello poter constatare, ancora una volta, come la comunità si sia mossa immediatamente a fronte di una necessità rappresentata dal territorio. Grazie alle risorse reperite per quest’anno siamo riusciti a garantire i due rientri pomeridiani facoltativi sia nella scuola di Campochiesa che nella scuola di Bastia”.

“Ci attiveremo per procedere nella stessa direzione anche per i prossimi anni scolastici – prosegue Gaia -, in questo modo ci auguriamo che le iscrizioni nelle scuole frazionali possano tornare ad aumentare”.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti, grazie alla collaborazione delle aziende del territorio a garantire due rientri pomeridiani in più nelle scuole di Bastia e Campochiesa – afferma il presidente del Consiglio Comunale Alberto Passino promotore di questa iniziativa durante lo scorso mandato -. Riuscire a mantenere realtà come queste scuole è particolarmente importante per dare un servizio alle famiglie”.

“Per quanto riguarda la scuola di Campochiesa – continua Passino -, preciso che oltre a poter garantire i due rientri a tutti gli alunni della scuola Nada Torri Ricci, siamo riusciti a destinare parte della somma raccolta anche al progetto per la realizzazione del parco scolastico vera e proprio punto di riferimento per la frazione”.

“Un ringraziamento particolare va a tutti quei privati cittadini, alle aziende e alle associazioni che hanno voluto sostenere i progetti su queste due scuole frazionali e a quanti vorranno continuarlo a fare in futuro. Poter usufruire di un servizio educativo pomeridiano aggiuntivo è fondamentale per le famiglie.” concludono l'assessore Marta Gaia e il presidente del Consiglio Alberto Passino.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “La collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per poter fare sempre qualcosa in più per il territorio. Ringrazio l’assessore Gaia e il Presidente del Consiglio Passino per il lavoro svolto nel raggiungimento di questo risultato”.

I patti educativi di comunità sono una buona pratica e possono essere replicati in altri contesti e per altre esigenze.