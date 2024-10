Maltempo ad Albenga, oltre 880mila euro richiesti dai privati per i danni da alluvione

Sono scaduti i termini per la presentazione dei modelli per la richiesta di risarcimento danni causati dall’evento calamitoso dello scorso 5 settembre.

La Regione, ricevute le domande di risarcimento per i danni subiti dal comparto agricolo, ha inoltrato la richiesta di calamità naturale al Ministero dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare e delle Foreste, per i danni cagionati nella pianura di Albenga e a Ceriale.

Il Comune ha raccolto i dati dei danni subiti dai privati. In particolare, di quest’ultimi, sono oltre 70 i modelli presentati per un ammontare di danni segnalati, che supera gli 880mila euro.

“Credo che i numeri parlino chiaro ed è assolutamente necessario che il Governo dichiari lo stato di calamità naturale e provveda con il risarcimento dei danni subiti dal nostro territorio - afferma il presidente del Consiglio comunale Alberto Passino -. È inoltre importante valutare la possibilità di destinare ad Albenga almeno una parte dei fondi Psr e dei fondi di Protezione civile”.

“La Piana di Albenga, che da sola rappresenta il 25% della produzione nazionale delle aromatiche, necessita di interventi strutturali che il Comune, da solo, non può sobbarcarsi – prosegue Passino -. Se non vogliamo intervenire sempre in emergenza con il ripristino dei danni subiti dal territorio, è necessario riprogettare buona parte, se non tutta, la rete idrica di Albenga.

Così come abbiamo fatto e stiamo facendo su Rio Fasceo e Carendetta, dobbiamo continuare a fare su Carenda e anche sugli altri rii e canali del nostro bellissimo, ma fragile territorio”, conclude il presidente del Consiglio Comunale di Albenga.