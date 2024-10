Albisola e il mondo della ceramica in lutto per la scomparsa di Benedetto "Tino" Gaggero

Albisola piange la scomparsa di una figura particolarmente conosciuta e stimata sul territorio e non solo. È scomparso all'età di 77 anni il noto ceramista Benedetto Gaggero conosciuto da tutti come Tino.

Storico insegnante di matematica e scienze alle scuole medie albisolesi, è stato assessore della giunta del sindaco Giambattista Durante e consigliere comunale dal 2004 al 2009 eletto nelle file della lista di Lionello Parodi poi diventato sindaco. Con la sorella Maria ha gestito la bottega di famiglia Ceramiche Gaggero nata nel 1955 che nel 1970 si è trasferita nell'attuale sede di via Spotorno.

Fu tra i fondatori e vicepresidente dell'Associazione Ceramisti Albisola e della Scuola Comunale di Ceramica.

Non stanno mancando i messaggi di cordoglio sui social soprattutto da parte di chi è stato suo studente.

“Con grande dispiacere, abbiamo appreso della dipartita di Benedetto Gaggero, per tutti “Tino”. "Albisolese doc, insegnante, amministratore comunale e storico ceramista che ha contribuito a costituire la scuola di ceramica comunale, a dare vita all’Associazione Ceramisti di Albisola e a partecipare alla vita culturale e artistica della città. In quanto ex amministratore comunale e sguardo attento sulle dinamiche cittadine mi è capitato spesso di ritrovarci spesso seduti sulla panchina sotto al comune per scambiare le nostre opinioni non sempre concordi ma assolutamente costruttive - il cordoglio del sindaco Maurizio Garbarini - Ci lascia dopo mesi difficili di battaglia contro la malattia che ha condotto fino all’ultimo con il suo consueto spirito combattivo. Lascerà un grande vuoto ma i suoi insegnamenti e le sue lezioni a tutti coloro che vivevano e lavoravano con lui permetteranno di portare avanti quanto ha creato e tutto ciò in cui ha creduto. A nome mio e di tutta la Amministrazione Comunale le più sentite condoglianze a tutti i famigliari, amici e colleghi".

"L'Associazione Ceramisti Albisola si duole nel darVi la triste notizia della scomparsa del nostro Vice Presidente Benedetto Gaggero, e si stringe intorno alla sua amata Lea. Fondatore della Scuola di Ceramica di Albisola, insegnante di matematica, pilastro insieme alla sorella della bottega di famiglia Ceramiche Gaggero, ci lascia un amico di infinita generosità e simpatia. A fronte di questo la Scuola di Ceramica resterà chiusa per lutto nei giorni di Venerdì 11 e Sabato 12 Ottobre" il ricordo dell'Associazione.

Il rosario verrà recitato venerdì 11 ottobre alle 18.30 nella cappella delle camere ardenti dell'ospedale San Paolo.

Il funerale verrà celebrato sabato 12 ottobre alle 11.00 nella chiesa parrocchiale di San Nicolò ad Albisola Superiore.