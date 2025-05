Albisola, colpita dall'ex con uno schiaffo durante una lite in passeggiata: giovane in codice giallo

E' stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo per gli accertamenti e le cure del caso, una ragazza che, a seguito di una discussione accesa pare con l'ex fidanzato, è stata colpita da quest'ultimo con uno schiaffo.

L'episodio nel pomeriggio odierno, intorno alle 16:45, lungo la passeggiata Montale ad Albisola, dove prontamente sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare e una pattuglia dei carabinieri.

La giovane non sarebbe stata colpita in maniera grave ma è stato necessario il ricovero in codice giallo al pronto soccorso del nosocomio savonese.