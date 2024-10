"Nuove Tendenze Hospitality": appuntamento il 24 ottobre

Giovedì 24 ottobre alle ore 9, prende il via "Nuove Tendenze Hospitality", l'evento organizzato da Federalberghi Provincia di Imperia dedicato agli addetti del settore Hospitality e più in generale a imprese ed istituzioni che gravitano nell'orbita della ricettività turistica, uno dei settori più strategici per il nostro territorio.

Una giornata gratuita di formazione e networking ricca di spunti per Hotel, Ristoranti, Stabilimenti balneari, Scuole di formazione, che in una location di oltre mille metri quadri di area networking, potranno incontrare one-to-one più di 35 aziende, coach/formatori e tecnici del settore.

Nelle due Sale conferenze, 14 speaker autorevoli in diversi ambiti si alterneranno in “speech” di approfondimento sui temi più caldi e di tendenza del mercato turistico, offrendo spunti interessanti sulla programmazione, gestione e promozione delle attività.

Partner organizzativo e luogo dell'evento è la Coo.A.Di. di San Bartolomeo al Mare, sita in Borgata San Simone in Via Cà de Calvi, 24.

Coo.A.Di. (Cooperativa Azzurra Dianese soc.coop.) è un'azienda storica del nostro comprensorio che rifornisce, dai generi alimentari agli arredi, oltre 550 attività del territorio ligure, offrendo servizi, consulenza e progettazione, ponendosi come vero e proprio partner per i propri clienti.

Ai partecipanti verrà distribuito un simpatico "welcome kit", per questo è richiesta la prenotazione all'evento tramite la piattaforma Eventbrite a questo indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/nuove-tendenze-hospitality-tickets-1043488812127?aff=oddtdtcreator

Un evento imperdibile per gli imprenditori del settore che desiderano far crescere la propria attività in efficienza e redditività.

INFO E CONTATTI: Segreteria Coo.A.Di tel. 0183 44 80 email: info@cooadi.it Via Cà de Calvi, 24 - 18016 San Bartolomeo al Mare (IM)