Golden Power su Piaggio: il Governo dice sì, ora via libera al closing entro fine mese

Il Governo ha dato il via libera ieri alla Golden Power su Piaggio Aerospace di Villanova d'Albenga.

Eserciterà quindi i poteri speciali a tutela della sicurezza nazionale e degli interessi strategici, in particolare nel settore della difesa.

Il via libera consente ora di procedere verso il closing dell’operazione: l’atto finale che segna il passaggio formale di proprietà, con il trasferimento di quote, pagamento e presa in carico dell’azienda da parte dell’acquirente, atteso entro la fine del mese.

"Meglio tardi che mai – commenta il segretario Fiom Cgil Savona Cristiano Ghiglia -. Ora è prioritario un approfondimento ufficiale sulle tempistiche che porteranno al closing. Deve iniziare un confronto concreto sulle linee guida del piano industriale presentato”.

“Riteniamo comunque fondamentale il coordinamento istituzionale e non escludiamo la necessità di un supporto economico statale", conclude Ghiglia.