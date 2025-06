Via libera al Golden Power su Piaggio Aero, la Regione guarda già avanti: "Ora impegno concreto su investimenti e occupazione"

"Il via libera del Governo alla Golden Power per Piaggio Aerospace rappresenta un’accelerata decisiva che imprime slancio al percorso di acquisizione da parte del gruppo Baykar. Un passaggio fondamentale, frutto del lavoro sinergico tra Governo, Regione Liguria e tutti i soggetti coinvolti, per il futuro di un’azienda strategica per la nostra industria nazionale".

Sono l'assessore all’Area di crisi industriale complessa del Savonese Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, in una nota congiunta, ha esprimere la posizione soddisfatto di Regione Liguria sugli ultimi sviluppi che hanno coinvolto, passando da Roma, l'azienda aeronautica con sede a Villanova d'Albenga.

Oltre ai ringraziamenti al ministro Urso e all’esecutivo nazionale "per la tempestività e l’attenzione dimostrata verso un comparto ad alto valore aggiunto e verso un territorio che merita prospettive solide di rilancio", i due membri della squadra di governo regionale guardano già oltre. "Ora si apre una nuova fase - dicono Ripamonti e Piana - è fondamentale che il nuovo investitore rispetti integralmente il piano industriale presentato, puntando su investimenti certi, sul rafforzamento occupazionale e sulla centralità dei siti di Villanova d’Albenga e Genova Sestri Ponente. Intanto, come Regione Liguria, chiederemo non appena possibile un incontro con la nuova proprietà".



"Dopo anni di incertezza – concludono Ripamonti e Piana – oggi grazie a una visione politica chiara e alla volontà condivisa di accompagnare lo sviluppo industriale del Paese, si apre un’opportunità concreta di rilancio per Piaggio Aerospace, eccellenza italiana nel settore aerospaziale. Regione Liguria continuerà a fare la sua parte, al fianco di lavoratori, imprese e istituzioni".