Savona, Erasmus Day, porte aperte all’Europa: un pomeriggio speciale nella scuola di via Caboto

L’Istituto Comprensivo IC Savona 2 apre le porte all’Europa e alla cittadinanza: l’evento si terrà in via Caboto 2 a Savona, il 18 ottobre dalle 16 alle 18. Un pomeriggio dedicato alla scoperta delle diverse culture europee attraverso concerti, laboratori multimediali, quiz, letture animate e attività sportive. Docenti ed alunni lavoreranno insieme in un percorso ricco di tappe che esplorerà vari temi legati all’Europa, all’inclusione, alle emozioni e alle peculiarità dei singoli paesi.

“I ‘mini ambasciatori’ (i nostri studenti) guideranno cittadini e genitori attraverso questo viaggio speciale – spiegano i docenti -. Un’opportunità unica di conoscere meglio il mondo e le connessioni che ci uniscono”.

“Tutti invitati a entrare nella nostra scuola per un pomeriggio speciale”, concludono i docenti.