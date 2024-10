Castagnata per la pace a Loano, la soddisfazione di Ugo Bonelli: "Due pomeriggi riusciti, nonostante la pioggia della domenica"

Due pomeriggi intensi hanno caratterizzato la castagnata organizzata dal Partito Democratico Circolo Loano Boissano, dall’A.N.P.I. sez. Renato Boragine di Loano, dal Presidente Santino Puleo dell’associazione di promozione sociale “Liguria Eventi”.

"Due Pomeriggi dedicati alla Pace perché come scriveva Margherita Hack dobbiamo cercare di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni - spiega Ugo Bonelli, Segretario del Circolo PD Loano Boissano - Impariamo a tollerare e ad apprezzare le differenze, rigettiamo con forza ogni forma di violenza e di sopraffazione".

"Due pomeriggi intensi che non sarebbero stati realizzati senza il prezioso contributo di Dino Bonfante (81 anni) 'Maestro Castagnaro' di Salea d’Albenga e di Roberto Bonfante di Campochiesa insieme ai loro collaboratori - presegue Bonelli - Abbiamo inoltre dedicato un minuto di silenzio in memoria di Piero Pastorino, storico presidente A.N.P.I. di Loano scomparso recentemente, grande democratico e attivo collaboratore alle castagnate organizzate nel nostro territorio per molti anni".

"Due pomeriggi riusciti, nonostante la pioggia della domenica e sino all’esaurimento delle castagne. Il nostro auspicio che tutti partecipanti condividano che la pace dovrebbe essere la legge della vita" ha concluso infine il Segretario del Circolo PD Loano Boissano.