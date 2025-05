Toirano, mercato e pulizia strada insieme, in via Moro via 20 parcheggi. La consigliere Peroni: "Disagio evitabile per i residenti"

“Avendo ricevuto molte segnalazioni e lamentele, non posso che esprimere forte perplessità riguardo alla scelta dell’Amministrazione di istituire un divieto di sosta temporaneo in via Aldo Moro per giovedì 22 maggio, in concomitanza con il mercato settimanale che già comporta la soppressione di circa venti posti auto nel parcheggio adiacente”.

Arriva dalla consigliere di “Semplicemente Toirano”, Cinzia Peroni, la critica alla contemporaneità dell'ordinanza di divieto di sosta emessa per consentire dei lavori di pulizia della strada con lo svolgimento del mercato settimanale paesano.

“Si tratta di una delle zone a più alta densità abitativa del paese: tra il complesso residenziale del Maiorca, quello del Boschetto, via Urivei a e una parte rilevante del centro storico, sono centinaia i residenti che quotidianamente faticano a trovare un parcheggio in quella zona” specifica la consigliere.

“Sottrarre ulteriori spazi proprio nel giorno più critico della settimana - specifica quindi - appare una scelta quanto meno superficiale. Non si capisce perché l’intervento di pulizia non sia stato semplicemente rimandato al venerdì, o anticipato al mercoledì, o in qualunque altro giorno quando la disponibilità dei parcheggi è certamente più gestibile. Bastava poco per evitare un disagio tanto evidente quanto prevedibile”.

La richiesta guarda quindi al futuro, dove la consigliere richiede “pubblicamente che l’Amministrazione pianifichi con maggiore attenzione questi interventi, tenendo maggiormente in considerazione le problematiche anche dei comuni mortali che abitano a Toirano”.