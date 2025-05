Chiude la Coop di Loano, il sindaco Lettieri: "Siano date le giuste garanzie occupazionali ai dipendenti"

Chiuderà ufficialmente il prossimo 31 maggio lo storico punto vendita Coop di via Aurelia a Loano. La notizia ha suscitato preoccupazione in città, soprattutto per quanto riguarda il futuro occupazionale dei 14 dipendenti attualmente impiegati nel supermercato.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Loano, Luca Lettieri: “Senza entrare nel merito delle scelte imprenditoriali del colosso della grande distribuzione, spero che siano date le giuste garanzie occupazionali ai 14 dipendenti che ogni giorno, con professionalità, accolgono e soddisfano le esigenze di centinaia di clienti - le parole del primo cittadino - La qualità dei prodotti è importante, ma molto spesso i clienti sono 'fidelizzati' dalla cortesia e dalla passione dei dipendenti. Sono certo che Coop, sempre attenta ai diritti dei lavoratori, terrà in considerazione questo elemento”.

“Il pensiero va ai lavoratori, speriamo che vengano tutelati dall'azienda: sia da quella che chiude, sia da quella che subentrerà - aggiunge la capogruppo di minoranza (Nuova Grande Loano), Luana Isella - credo sia un po' un segnale dei tempi quello di un supermercato così che a Loano chiude passando ad un soggetto privato. In realtà credo sia un problema più ampio di quello che vediamo oggi, ma in questo momento la parte debole sono coloro che hanno sempre lavorato e che sono coinvolti all'interno di questa struttura. Mi allineo a quello che è già stato detto: si tutelino i lavoratori che per anni hanno portato avanti l'attività”.

Intanto, l’ufficio stampa di Coop Liguria ha confermato che il punto vendita sarà ceduto a un’altra insegna della grande distribuzione. La stessa Coop ha assicurato che tutto il personale sarà interamente ricollocato in altri punti vendita della rete nel Ponente ligure.