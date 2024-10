Punto nascite del Santa Corona, Cangiano: "Va riaperto il prima possibile, basta promesse a vuoto"

Ad affermarlo, in merito alla chiusura del Punto Nascite dell’ospedale Santa Corona, è il candidato consigliere Giorgio Cangiano, che sostiene Andrea Orlando nella corsa alle Elezioni Regionali 2024, in programma il 27 e 28 ottobre in Liguria.

“Tanti, troppi i parti avvenuti in autostrada, in un ponente penalizzato anche in termini di viabilità, con code e i rallentamenti quotidiani, in A10 e sull’Aurelia, che non fanno altro che rendere ancor più complicata e pericolosa la situazione”.