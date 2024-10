Indagine Istat-Aci, 1.259 incidenti stradali in provincia di Savona nel 2023

Nel 2023, in Liguria si sono verificati 7.530 incidenti stradali, con 55 morti e 9.194 feriti. La regione si colloca all'undicesimo posto in Italia per pericolosità stradale, mostrando un leggero miglioramento rispetto al 2022, quando i sinistri furono 7.863 con 57 morti.

I dati emersi da una rilevazione condotta dall'Istat in collaborazione con l'Aci rivelano che lo scorso anno in Liguria sono stati investiti 1.075 pedoni. Le strade urbane risultano le più pericolose, concentrando l'83% degli incidenti (6.270).

Gli incidenti sulle autostrade e raccordi in Liguria sono stati 567, mentre sulle strade statali 348. Altri sinistri hanno coinvolto strade provinciali (199) e comunali extraurbane (146). Un numero significativo si è verificato agli incroci (865), nelle rotatorie (229) e nelle intersezioni segnalate (599), di cui 408 con semaforo o vigile.

A Savona, seconda "provincia più pericolosa" della Liguria dopo Genova (4.595 sinistri), si sono registrati 1.259 incidenti, con 14 morti e 1.598 feriti. Seguono Imperia (986) e La Spezia (690).