Calizzano ospita le riprese della serie TV "Canonico 3", il Comune invita la cittadinanza a limitare i rumori e a rispettare i divieti

Il 18 aprile, Calizzano ospiterà le riprese del progetto cinematografico “Canonico 3”, un’occasione di visibilità importante per il territorio. Le riprese si svolgeranno in Via Trento e Trieste e nelle vie limitrofe, dalle 9:00 alle 15:00, e offriranno una visione originale e contemporanea del borgo.

"Invitiamo la cittadinanza, in particolare chi risiede o lavora nell'area, a limitare la produzione di rumori e a rispettare i divieti temporanei che saranno segnalati con apposita cartellonistica almeno 48 ore prima dell’inizio delle riprese - spiega il sindaco Pierangelo Olivieri - Quella del 18 aprile sarà la prima delle sei giornate di riprese previste, che proseguiranno nel mese di maggio. Ulteriori dettagli verranno comunicati tramite avvisi pubblici. Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per la promozione culturale e lo sviluppo del nostro territorio, attraverso una nuova visibilità mediatica".

"Ringraziamo sin da ora i cittadini per la collaborazione, certa che i piccoli disagi derivanti dalle riprese saranno superati con spirito di comunità, contribuendo così a un risultato collettivo di grande valore", conclude Olivieri.

"Canonico", la fiction originale prodotta e trasmessa da Tv2000, narra le vicende di don Michele, interpretato da Michele La Ginestra: un sacerdote che dopo un'esperienza in Sud America viene inviato in un piccolo paese, dove si scontra con problemi di ogni grado, facendosi "compagno di viaggio" dei suoi parrocchiani, ma soprattutto punto di riferimento per tutti.

A breve saranno forniti aggiornamenti sulla possibilità di partecipare come comparse nel progetto, offrendo un'opportunità di coinvolgimento per chi desidera prender parte attivamente.