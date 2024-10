Savona, adorazioni eucaristiche con le "suore della Neve" e i Cappuccini

Anche in quest'anno pastorale, le Figlie di Nostra Signora della Neve e il Centro Diocesano Vocazioni invitano alle adorazioni eucaristiche continuate, dalle ore 7 a mezzanotte, nella cappella della Casa Madre della congregazione, in via Santa Maria Maggiore, nel centro storico.

La preghiera si terrà nel 2024 nei giorni 18 ottobre, 22 novembre e 20 dicembre; e nel 2025 nei giorni 17 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile, 16 maggio e 13 giugno. Contestualmente, tutti i venerdì, dalle 7:30, l'iniziativa di preghiera "God Morning" consentirà di sostare quindici minuti con il Signore per cominciare bene la giornata.

Anche i Frati Minori Cappuccini organizzano adorazioni eucaristiche ogni mercoledì, dalle ore 21 alle 22, nella chiesa del loro convento in via San Francesco 16, nel quartiere Villetta. L'iniziativa, dal titolo "Stasera sto con Te", è pensata per l'anno di preghiera in preparazione al giubileo del 2025. "In ogni appuntamento ci faremo guidare dalle parole di Papa Francesco, tratte dalle sue catechesi sulla preghiera, alternando momenti di silenzio e canti di adorazione", spiegano i frati.