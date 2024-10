Diocesi Savona-Noli: sabato il mercatino Caritas per il progetto "Custodi del Bello"

Sabato 19 ottobre dalle ore 9 alle 18 in via Alessandro Manzoni, nel centro storico, sarà possibile acquistare tantissimi prodotti e idee regalo nel Mercatino Vintage Solidale promosso dalla Caritas della Diocesi di Savona-Noli, dalla Fondazione Diocesana Comunità Servizi e dal Centro d'Ascolto Caritas della Vicaria di Ponente. L'iniziativa servirà a raccogliere fondi per il progetto nazionale "Custodi del Bello" e ha il supporto del Savona Rotary Club.