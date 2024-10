Quiliano: donna bloccata dal fiume ingrossato, i vigili del fuoco intervengono con il gommone

I vigili del fuoco continuano a intervenire senza sosta nel savonese a causa delle avverse condizioni meteorologiche. I soccorritori sono stati mobilitati per affrontare numerose situazioni di emergenza scaturite dalle forti piogge che hanno colpito la zona.

A Savona, un albero è caduto sui cavi del telefono lungo la strada della Madonna del Monte, richiedendo un pronto intervento. Sul posto anche la polizia locale.

A Quiliano, una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Tecci per assistere una donna in difficoltà che necessitava di aiuto per attraversare un fiume che si era ingrossato a causa delle intense piogge. L'operazione è stata effettuata con un gommone, garantendo così la sicurezza della cittadina. "Stiano valutando tutte le situazione aperte. In località Cervaro c'è un palo dell'Enel che deve essere levato, poi è presente una problematica nella strada in località Trexenda e la strada dei Tecci è chiusa in un punto perchè l'acqua ha portato via un guado (nella zona dove era crollato il ponte nell'ottobre del 2021. ndr)" ha spiegato il sindaco Nicola Isetta che sta per iniziare una riunione del Centro Operativo Comunale.