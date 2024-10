Maltempo ad Albisola, caduta alberi nel Parco dei Conradi: disposta la chiusura

"Dopo le copiose piogge delle ultime ore durante il periodo prolungato di allerta il nostro territorio ha subito - fortunatamente - danni contenuti che non hanno interessato direttamente persone ma che hanno comunque causato disagi alla viabilità e danneggiato strade e aree pubbliche".

A dirlo è il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini che ha fatto il punto della situazione su alcune criticità che si sono verificate sul territorio albisolese oltre alla frana che si è verificata sulla Sp2 ad Ellera con la disposizione successiva del senso unico alternato (leggi QUI).

Nella serata di ieri (giovedì 17 ottobre, ndr) è caduto un pino marittimo in Parco dei Conradi, che sradicandosi dal suolo e abbattendosi a terra ha colpito un altro albero, danneggiandolo.

"E' stata disposta la chiusura del Parco in via preventiva, considerando la saturazione del terreno, per tutelare l'incolumità pubblica dinanzi a possibili altre cadute - ha detto il primo cittadino albisolese - Anche per questo risulta importante un attento e costante monitoraggio del patrimonio arboreo sul territorio e gli occasionali necessari interventi di taglio degli alberi affetti da patologie e/o pericolanti e pericolosi per la viabilità e l'incolumità pubblica".

Lo scorso mercoledì un tratto della strada che conduce in località Rossella è stato interessato da un cedimento del versante laterale posizionato in adiacenza del torrente mettendo in serio pericolo la viabilità ma soprattutto la tenuta della strada stessa.

"Per questa ragione il traffico in quel tratto è stato interdetto nell'attesa di eseguire il necessario intervento di ripristino. Le due frane avvenute contestualmente in quella zona sono state risolte immediatamente" ha concluso Garbarini.