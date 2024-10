Maltempo nel savonese: vigili del fuoco in azione per allagamenti e frane

I vigili del fuoco sono impegnati in tutta la provincia di Savona senza sosta per far fronte ai numerosi interventi causati dal maltempo che ha colpito il territorio.

La zona di Savona registra la maggiore concentrazione di operazioni, ma anche l'albenganese non è esente dai disagi.

Dalle 20 di ieri, 17 ottobre, gli interventi dei vigili del fuoco di Savona sono stati oltre 50, tra cui a Ferrania per la caduta di un grosso masso che ha occupato parte della carreggiata e la zona allagata a Cenesi (Albenga), dalla quale i soccorritori hanno tratto in salvo alcune persone, rimaste bloccate in auto all'interno del guado.

Le segnalazioni riguardano principalmente infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni, stillicidi, allagamenti di cantine e garage, oltre a frane che minacciano la viabilità locale.

Le squadre dei soccorritori sono in azione senza sosta.