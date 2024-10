Savona, due vie senza illuminazione pubblica e preoccupazione per piante crollate per il maltempo

Dall'altro ieri mattina, mercoledì 16 ottobre, attorno alle 4, e quindi prima che il grande acquazzone colpisse la città, è saltata l'illuminazione via Chiabrera alta e via Ulivi manca totalmente la pubblica illuminazione. La situazione è stata segnalata alla polizia locale.

A preoccupare sono anche le piante cadute in questi giorni, in particolare i due pini marittimi alle Trincee. "Direi che è andata bene con solo danni materiali – dice un lettore - ma l'incuria in cui versa il verde pubblico e veramente forte. La colpa non è solo dell'attuale amministrazione ma sicuramente viene da lontano. Penso che ci vorrebbe una maggiore attenzione alla manutenzione di quello che esiste invece di fare progetti che non verranno mai conclusi".