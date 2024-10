Croce Bianca di Carcare, Alessandro Ferraris confermato presidente

Domenica 29 settembre, a seguito dell’Assemblea dei Soci si è provveduto al rinnovo degli organi sociali per il triennio 2024-2027.

Nella prima riunione del Consiglio direttivo, tenutasi l'8 ottobre sono state nominate le seguenti cariche: presidente è stato confermato per l’esperienza maturata negli anni Alessandro Ferraris, vice presidente Aldo Pisano, segretario la figura storica Giorgio Moretti, tesoriere Giovanna Fornarino, direttore dei servizi Alex Rizzo, responsabile del parco mezzi Simone Vigliero, responsabile dei presidi sanitari Fabrizio Gavaciuto, responsabile dei rapporti fra i volontari Roberto Nicolick e responsabile della comunicazione e promozione eventi Pierclaudio Marenco.

"Siamo molto soddisfatti della squadra che abbiamo composto, con il massimo coinvolgimento di tutti i Volontari che hanno dato la loro disponibilità alla gestione dell’Associazione. La composizione della squadra vede la presenza di figure di esperienza, affiancate da figure più giovani e anche da figure alla prima esperienza, ma molto motivate e portatrici di idee. Metteremo il massimo impegno per continuare a svolgere servizi di qualità per le persone bisognose. Le sfide più importanti per il futuro saranno principalmente due: intraprendere iniziative per trovare nuovi Volontari, che sono il bene più prezioso delle Associazioni di volontariato a sostegno dell’attività di servizio e il lancio di alcuni progetti di investimento migliorativo dei mezzi e dei presidi sanitari, ricercando il coinvolgimento e il supporto delle realtà imprenditoriali del territorio, che vorranno affiancarci nell’attività quotidiana che rappresenta un presidio di sicurezza sanitaria e sociale sul territorio", commenta il presidente Alessandro Ferraris.

Nel corso della prima riunione, è stato predisposto anche il bilancio dell’ultimo anno di attività, complessivamente sono stati effettuati 3.413 servizi di soccorso e trasporto sanitario. Nello specifico 1.250 servizi di emergenza/urgenza; 640 servizi ospedalieri con partenza dalla struttura sanitaria; 642 servizi territoriali con partenza dal domicilio; 411 servizi dialisi; 32 trasporti Avis per sangue e plasma; 32 assistenze a manifestazioni e 406 servizi di trasporto a privati.

"Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti i Volontari, il Personale dipendente e i Volontari del Servizio Civile Universale per il grande impegno profuso e un pensiero di riconoscimento lo riserviamo anche alle loro Famiglie, che sono sempre pronte a supportarli durante l’attività di servizio", concludono dalla pubblica assistenza carcarese.