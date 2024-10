Rigassificatore, Vaccarezza (FI): "Mai sottoscritto ordini a favore, chiesto coinvolgimento dei territori"

"Anche oggi si parla di rigassificatore, ma a livello di territorio, più squisitamente a livello di Regione Liguria". Questo l'argomento scelto dal candidato consigliere di Forza Italia alle prossime elezioni regionali, Angelo Vaccarezza, nel punto odierno in avvicinamento al voto del 27 e 28 ottobre.

"Piccola parentesi per riflettere: ieri sono stato contattato da molte persone, piuttosto incredule per quanto emerso dagli atti ministeriali - esordisce - Eh già, sembra impossibile ma la verità spesso non è quella di chi urla più forte. Dalla nave rigassificatrice alle compensazioni... Tutta farina del sacco del PD".

"Torniamo a noi: in Regione Liguria, non ho mai sottoscritto ordini del giorno a favore dello spostamento della nave - commenta sul tema rigassificatore Vaccarezza - Abbiamo votato invece contro due ordini del giorno del PD che erano assolutamente provocatori, e ne abbiamo presentati due: il primo chiedeva che i territori venissero ascoltati in tutte le loro istanze, e il secondo, chiedeva che attraverso la nomina di un commissario i comuni coinvolti dal progetto potessero avere voce in capitolo".

"Nessuno dei due documenti ha incontrato il favore dei consiglieri di minoranza e quindi nessuno dei due è stato votato: sottoscriverlo sarebbe stata una tacita ammissione del fatto che noi, al contrario di quanto detto anzi urlato da loro, ce ne stavamo occupando, e, rispetto a loro, lo stavamo facendo meglio. Non è così, e loro lo sanno bene. Oggi lo sapete anche voi" conclude il candidato forzista.