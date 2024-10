Le maschere di Loano alla sfilata del Columbus Day a New York

Le maschere di Loano hanno sfilato al Columbus Day a New York per la prima volta nella storia. Capitan Fracassa e la principessa Zenobia del Carretto Doria il 14 ottobre scorso hanno partecipato alla prestigiosa parata sulla Quinta Strada assieme ad altre maschere liguri (Capitan Spaventa e Isabella Andreini da Genova, Principessa Perseghina e U'Cillu da Borghetto Santo Spirito, Re Cicciulin da Savona) facenti parte del Centro Coordinamento Maschere Italiane con il Presidente Valerio Corradi, che ha rappresentato sedici regioni italiane, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia.

La magnifica sfilata - in occasione dell'80^ Edizione del Columbus Day - ha orgogliosamente rappresentato l'Italia nella giornata nazionale in ricordo della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo ed ha visto presente anche il Sindaco di New York Eric Adams ed il vice Presidente della Camera dei Deputati Giorgio Mule'.

La giornata a carattere tutto italiano, con italo-americani che hanno fatto la storia dell'America ma che non hanno dimenticato le loro radici, tradizioni e cultura italiane.

La partecipazione all'evento è stata resa possibile dal Ministero degli Affari Esteri con Italea ed Italy Discovery all'interno del Progetto “Il turismo delle radici”, al quale il Centro Coordinamento Maschere Italiane ha preso parte.

E' con grande onore, orgoglio e commozione che le Maschere Italiane hanno portato il cuore dell'Italia al cuore dei tanti italo-americani che abitano in America, che hanno accolto con calore ed entusiasmo “tutto italiano”.

L'Associazione “Vecchia Loano”, socio fondatore del Centro Coordinamento Maschere Italiane, con il suo presidente Agostino Delfino, è felice ed orgogliosa della collaborazione svolta in questi anni con il Centro stesso, collaborazione che ha portato le maschere loanesi ad avere una dimensione internazionale. Queste maschere hanno attraversato l'Oceano Atlantico, portando le tradizioni italiane agli emigranti, i quali, commossi ed onorati, hanno visto “sfilare” le loro origini nel grande Paese che ora li ospita.

Il presidente Delfino continua ringraziando Valerio Corradi, presidente del Centro Coordinamento Maschere Italiane, per l’impegno profuso nel portare le Maschere Italiane a un livello internazionale, e l'Amministrazione Comunale di Loano per aver istituzionalizzato le quattro maschere loanesi, due delle quali hanno rappresentato Loano alla parata dell’80° Columbus Day a New York.