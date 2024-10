Regionali 2024, Rocco Invernizzi (FdI): “La Blue Economy risorsa cruciale, un volano per la Liguria”

A pochissimi giorni dalle Elezioni Regionali 2024, che si terranno il 27 e 28 ottobre, il candidato consigliere per Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi torna a parlare dell’importanza della Blue Economy come volano per la Liguria “una risorsa cruciale per il futuro soprattutto del Ponente che ovviamente non deve interessare solo i porti, ma anche i balneari".

”.

La Blue Economy riguarda anche tutte le imprese balneari. “La Regione Liguria avrà un’attenzione particolare per la scadenza delle concessioni al 2027 – sottolinea Invernizzi -, collaborando con il Governo per migliorare la legge nazionale e valutare le imprese balneari in base al valore aziendale e non solo all’ammortamento”. Il candidato consigliere regionale Invernizzi aggiunge: “Ci sarà un’attenzione particolare anche per la gestione delle spiagge libere, che devono essere attrezzate per garantire una migliore fruizione pubblica”.

Nel suo intervento, Invernizzi sottolinea poi la necessità di “creare fondi regionali per la formazione marittima dei giovani, attivare nuovi corsi negli istituti tecnici e in altre scuole affini, sostenere l’Accademia Marittima Mercantile e aprire centri del mare in tutta la regione per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro marittimo”.

Infine, il suo appello al voto: “Il 27 e 28 ottobre andate a votare, scrivendo la preferenza per Rocco Invernizzi. Metto a disposizione della Liguria e della provincia di Savona tutta la mia esperienza maturata in qualità di assessore al demanio del comune di Alassio”, conclude il candidato consigliere Rocco Invernizzi.