Alberi pericolanti sull'Aurelia a Finale: Vigili del Fuoco in azione, traffico temporaneamente bloccato

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina a Finale Ligure, intervenuti per rimuovere alcuni alberi che incombevano sulla sede stradale lungo la via Aurelia, al chilometro 596+800, tra le gallerie Castelletto e Capo San Donato. L’allarme è stato lanciato da un cittadino in transito.

La circolazione è stata interrotta a partire dalle 12.30, per consentire l’operazione, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Il traffico è stato temporaneamente riaperto alle 13 per permettere il deflusso dei veicoli, prima di essere nuovamente sospeso intorno alle 13.20 per completare i lavori.

L'intervento è quasi terminato e la chiusura è stata attuata a scopo precauzionale. Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che proseguiranno con le valutazioni insieme all’Anas per definire le prossime strategie di sicurezza stradale.