Cairo in Comune: "Progetti per 10 parchi eolici con 29 pale, cresce la preoccupazione"

La Val Bormida si trova al centro di un acceso dibattito sul futuro del proprio territorio, "minacciato" da una massiccia espansione di parchi eolici. A lanciare l’allarme è il gruppo di opposizione "Cairo in Comune", che, sulla base di un accesso agli atti richiesto al comune lo scorso 12 settembre, ha portato alla luce una situazione preoccupante.

"Dieci nuovi progetti di parchi eolici sono previsti solo nel comune di Cairo Montenotte, con l'installazione di 29 pale aggiuntive rispetto a quelle già esistenti", tuonano i consiglieri Giorgia Ferrari e Lisa Tortarolo.

Le preoccupazioni del gruppo di opposizione non si limitano solo al numero di pale, ma riguardano anche i numerosi progetti di infrastrutture collegate, come il passaggio dei cavi, che interesseranno il territorio senza la presenza di pale eoliche.

Il progetto più discusso e senza dubbio il più mediatico è quello della società Windtek, che ha proposto l’installazione di un impianto eolico nell’area del Monte Cerchio, che interessa i comuni di Cairo Montenotte, Cengio e Saliceto. Il piano prevede la costruzione di un parco eolico con una potenza complessiva di 43,4 MW, distribuita su sette aerogeneratori di tipo VESTAS162, ciascuno con una capacità di 6,20 MW. Le torri, alte fino a 209 metri, saranno visibili anche da località molto distanti, come Montechiaro d'Acqui e Ceva in Piemonte, e Carcare e Altare in Liguria, nelle giornate più limpide.

La reazione dei comuni coinvolti non si è fatta attendere. Lo scorso febbraio, in un incontro tenutosi a Saliceto, i sindaci hanno espresso un deciso rifiuto al progetto, supportati dalle rispettive province e da vari enti locali. La discussione si è accesa anche nel Consiglio comunale cairese.

"Siamo favorevoli allo sviluppo di energie rinnovabili - concludono da Cairo in Comune - ma non possiamo accettare speculazioni che sacrificano il nostro territorio".