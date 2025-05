Via Francigena, anche Regione Liguria sottoscrive il protocollo per la candidatura a Patrimonio Unesco

Anche la Liguria, insieme a Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana (capofila) e Valle d'Aosta, ha sottoscritto quest'oggi col ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il protocollo d’intesa per la valorizzazione della via Francigena, che prevede la prosecuzione del percorso di candidatura dello storico percorso di pellegrinaggio, che fin dal Medioevo unisce la Francia a Roma, a patrimonio Unesco.

“Avere un patrimonio Unesco sul proprio territorio porta grandi vantaggi, e vogliamo lavorare accanto alle altre regioni per raggiungere questo obiettivo - ha detto il presidente Bucci - Il tratto di via Francigena che attraversa la Liguria è breve, circa 20 chilometri, ma questi 20 chilometri, attorno a Luni, rappresentano un tassello fondamentale nell'intersezione tra alcuni percorsi storici, in particolare con l’Alta via dei monti liguri. Questo percorso, che corre sullo spartiacque, nell’entroterra, può costituire un anello di congiunzione tra due dei principali cammini della Cristianità, la Francigena e il Cammino di Santiago. Ovviamente questi sentieri non hanno solo un valore spirituale, ma anche culturale, sportivo e turistico, in particolare sono legati a quel turismo esperienziale che oggi è il settore che dà maggior soddisfazione anche ai territori”.

“Un ulteriore passaggio nel percorso che ci auspichiamo porterà al riconoscimento della via Francigena come Patrimonio Unesco - commentano il presidente della Regione Liguria e l’assessore alla Cultura Simona Ferro - Un percorso avviato nel 2017 e che vuole tutelare una ricchezza non solo culturale e legata alle tradizioni, ma anche naturale e paesaggistica. L’iscrizione di un bene nella lista Unesco è uno straordinario volano economico, turistico e culturale, come è testimoniato dai siti che già la Liguria ospita, dai palazzi dei Rolli alle Cinque Terre”.

Il “Piano Stralcio Cultura e Turismo” ha stanziato per la valorizzazione della Via Francigena la somma complessiva di 19,5 milioni di euro, per la cui attuazione il Ministero della Cultura e le Regioni Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Puglia hanno sottoscritto, nel settembre 2018, un accordo operativo.

A seguito di questo accordo operativo, il Ministero della Cultura ha approvato uno stanziamento di 1,1 milioni di euro per la costruzione del dossier di candidatura UNESCO del tratto italiano della Via Francigena, attribuendolo alla capofila, Regione Toscana.