Regionali, Salvini a Savona: "Squadra che vince non si cambia, la Lega farà la differenza"

"Le aspettative sono buone. Ringraziano la Regione per quello che ha fatto negli anni passati e squadra che vince non si cambia. Bucci si è dimlstrato un grande sindaco, sarà un ottimo Governatore e la Lega farà la differenza".

È ottimista per la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Liguria il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in visita questo pomeriggio a Savona dopo il tour nel savonese in Val Bormida, a Finale Ligure e a Loano.

Non sono mancati anche gli attacchi alla magistratura dopo il caso Albania e il processo "Open Arms" nel quale è imputato con la sentenza che è prevista per il prossimo 20 dicembre.

"Che alcuni giudici negli anni passati e ancora adesso stiano facendo politica e non giustizia mi sembra evidente, che ad alcuni non stia simpatico io e il Governo è evidente così come ritengano che alcune espulsioni non vadano fatte e i confini non vadano difesi. Cerco di fare al meglio il lavoro di Ministro, se i giudici fanno liberamente il loro lavoro è meglio per tutti, se.qualcuno si prende in Tribunale la voglia di vendetta politica mon è cosa buona" ha attaccato Salvini.

Attenzione come già fatto ad Albenga domenica scorsa (non era mancata una frecciatina anche al comune di Savona. ndr) al dissesto idrogeologico.

"Ho parlato con gli agricoltori e floricoltori e ho proposto a Bucci un commissario. Avere una persona che si occupa del dissesto mi sembra ragionevole" ha proseguito.

Sul voto di domenica 27 e lunedì 28 ottobre alta l'attenzione sull'affluenza e sul progetto per lo spostamento della nave rigassificatrice da Piombino a Vado Ligure ha ribadito la sua contrarietà.

"Mi preoccupa l'astensionismo. Spero che domenica e lunedì i liguri votino. Non votare non è mai una soluzione - ha continuato il Ministro - Rigassificatore? Ci sono altre situazioni più idonee rispetto al litorale savonese".

Sul tema delle infrastrutture ha "punzecchiato' il candidato il candidato del centrosinistra Andrea Orlando.