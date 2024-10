Branca (Avs): "Proviamo insieme a cambiare il volto della Liguria"

"Un nuovo modello di governo basato su uguaglianza, solidarietà e trasparenza, con la volontà di superare limiti ed errori del passato e aprendo una stagione di nuovo sviluppo per una Regione che, guidata da un rigoroso rispetto costituzionale, intende fornire il proprio contributo all’unità nazionale e all’Unione Europea rispondendo ai bisogni delle sue cittadine e dei suoi cittadini, nella tutela dei diritti non negoziabili alla salute, al lavoro, all’istruzione, alla vivibilità ambientale".

E' contenuto in poche parole, chiare e dirette, il messaggio di Maria Gabriella Branca, candidata per Avs alle regionali. Il suo programma è nato dopo aver approfondito, con un lavoro quotidiano, il tema dei bisogni della comunità riconoscendone le priorità e collaborando nella ricerca delle soluzioni con enti ed istituzioni del territorio.

In questa chiusura di campagna elettorale Maria Gabriella Branca lancia il suo appello al voto agli elettori. "Domenica e lunedì abbiamo possibilità di andare a votare – afferma Branca - Dobbiamo andare a votare per affermare i nostri diritti. Dobbiamo scegliere tra un candidato presidente che ripropone la politica e le politiche che sono state attuate in questi nove anni, con problemi gravissimi sia per le infrastrutture, sia per la sanità. che per l'istruzione. Dall'altra parte abbiamo possibilità di votare Andrea Orlando, la coalizione che lo sostiene per provare a cambiare la vita di tutti noi".