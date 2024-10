Regionali, Foscolo (Lega) sulla sanità: "Con Bucci la situazione migliorerà, onorerà l'impegno sulla riapertura del Punto Nascite a Pietra"

Sara Foscolo, candidato consigliere regionale della Lega per il savonese, ha approfondito il tema della sanità territoriale affrontando diversi argomenti a partire dall'annosa questione legata al Punto Nascite dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"Quello del Punto Nascite è un problema sentito da tutto il comprensorio - ha spiegato - Bucci quando è venuto a Pietra Ligure si è preso l'impegno di riaprirlo: conoscendo la persona concreta che è sono sicura che onorerà l'impegno. Non bisogna però dimenticare anche il punto di primo intervento di Albenga e poi ci sono gli ospedali di Cairo Montenotte e Savona, perché tutti devono avere la loro identità, tutti devono lavorare e tutta la popolazione deve avere la stessa assistenza sanitaria. Non è possibile avere lunghe liste d'attesa, non è possibile avere code infinite nei Pronto Soccorso, soprattutto nei mesi estivi dove la popolazione aumenta in modo sproporzionato con i turisti. Sicuramente con il governo Bucci, un governo di centrodestra, la situazione nella sanità migliorerà".

La candidata consigliere savonese della Lega ha poi commentato la polemica emersa dopo le dichiarazioni del candidato presidente Bucci sulla natalità: "Che in Italia oggi si facciano meno figli è un dato di fatto - ha sottolineato - le motivazioni possono essere tante, anche la condizione della donna, che sicuramente ha portato le donne a fare meno figli perché oggi bisogna lavorare e purtroppo con uno stipendio solo tante volte non si riesce a mandare avanti la famiglia. Credo che Bucci non abbia detto niente di sbagliato, fare figli è importante per la popolazione soprattutto in una regione come la Liguria che ha la popolazione più anziana. Non ho avuto figli nella mia vita ma non mi sono sentita assolutamente offesa dalle dichiarazioni di Bucci: ognuno ha il suo percorso di vita. Da parte della sinistra c'è stata una polemica pretestuosa, credo che nessuna donna si debba sentire offesa. Bucci ha semplicemente detto una frase di buonsenso: l'Italia, in particolare la Liguria, deve tornare a fare figli".