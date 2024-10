Cairo, esondato il fiume Bormida, frane e allagamenti in tutto il territorio comunale

Il maltempo ha colpito duramente Cairo Montenotte, provocando l’esondazione del Bormida e causando ingenti danni in diverse aree. Il fiume è straripato all'altezza delle scuole elementari, allagando gran parte di Corso Dante e le vie limitrofe.

"La situazione è complicata", commenta il sindaco Paolo Lambertini. "L'acqua ha invaso parecchi scantinati e diverse auto parcheggiate sono state danneggiate". Le aziende situate lungo il fiume hanno subito perdite significative. Il deposito Tpl Linea è finito sott'acqua.

Oltre agli allagamenti, la situazione è ulteriormente complicata da numerosi smottamenti che si sono verificati in varie zone del comune.

Un’importante frana è stata segnalata in Val Mescia, nei pressi di Bragno. Alcuni residenti sarebbero bloccati all'interno delle proprie abitazioni da un grosso albero. Il fiume avrebbe portato via alcune auto. Altri crolli hanno interessato il tratto tra le gallerie della variante di Vispa e le frazioni situate più in alto, come Monti e Carretto.

Lambertini ha aggiunto: "Ferrania è di nuovo raggiungibile, ma solo attraverso Carcare", evidenziando le difficoltà di accesso alle aree colpite. Anche il sottopasso situato nella zona del ponte Italia 61 si è allagato.